صور وفيديو.. "الاتحاد" تواكب إنقاذ فريق إماراتي لعائلة من أنقاض الزلزال
طفل من العائلة بعد انتشاله من تحت الأنقاض
8 فبراير 2023 21:19
نجحت فرق البحث والإنقاذ الإماراتية، ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، في إنقاذ عائلة «أم وابن وبنتان» من الجنسية السورية من تحت الأنقاض بعد سقوط منزلهم في أعقاب الزلزال الذي وقع مؤخرا في تركيا.
استهدفت العملية، التي قامت بها فرق البحث والإنقاذ، أنقاض منزل في منطقة «كهرمان مرعش» واستمرت العملية ساعات بكفاءة عالية حتى تكللت بالنجاح.
وسارعت الفرق الطبية المعنية بالتعامل مع أفراد العائلة بكفاءة عالية وتقديم الدعم الطبي اللازم لها فيما من المقرر أن يتم تحويلهم بعد ذلك على المستشفيات المتخصصة في تركيا للحصول على الرعاية الطبية الكاملة.
وتقدم أقارب وأصدقاء العائلة، الذين كانوا حاضرين في موقع المنزل المنهار، بالشكر والتقدير إلى فرق البحث والإنقاذ الإماراتية على جهودها الكبيرة واحترافيتها العالية خلال عملية استخراج أفراد العائلة من تحت الأنقاض، كما أشادوا بدعم السلطات التركية لجهود الإغاثة.