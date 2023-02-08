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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
8 فبراير 2023 18:17

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة. وتكون شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:58 والمد الثاني عند الساعة 04:09 والجزر الأول عند الساعة 08:56 والثاني عند الساعة 21:36.

بحر عُمان مضطرب الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:46 والثاني عند الساعة 00:17 والجزر الأول عند الساعة 17:46 والثاني عند الساعة06:41.

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المصدر: وام
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