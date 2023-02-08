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تدشين الربط الثنائي للأنظمة المرورية بين الإمارات وقطر

تدشين الربط الثنائي للأنظمة المرورية بين الإمارات وقطر
8 فبراير 2023 18:21

 تم الإعلان اليوم في أبوظبي عن تدشين الربط الثنائي بين الأنظمة المرورية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقة.
جاء ذلك في اجتماع ثنائي عقد في العاصمة أبوظبي بين وفدي البلدين الشقيقين، وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات الشرطية والأمنية.
جرى خلال الاجتماع الإعلان عن استكمال الربط الثنائي للأنظمة المرورية ضمن مشروع خليجي متكامل يهدف لتبادل المعلومات وتوحيد الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة.

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المصدر: وام
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