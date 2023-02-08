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محمد بن راشد يستقبل عدداً من القيادات العسكرية والشرطية في الدولة

محمد بن راشد خلال الاستقبال
8 فبراير 2023 16:57

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الأربعاء، في مقر كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين، عدداً من القيادات العسكرية والشرطية في الدولة وفي عدد من الدول الشقيقة المدعوين إلى حفل تخرج الدفعة السابعة والأربعين من مرشحي الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية إلى جانب عدد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة.

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وهنّأ الحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة تخرُّج كوكبة جديدة من شباب الوطن وبعض الدول العربية، مشيدين بالمستوى التعليمي والعسكري لكلية زايد الثاني العسكرية التي باتت تُصنّف ضمن أبرز الكليات والمعاهد العسكرية في العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المراكز الحدودية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن عامر محمد النيادي، قائد كلية زايد الثاني العسكرية.

المصدر: وام
محمد بن راشد
كلية زايد الثاني العسكرية
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