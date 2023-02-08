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سلطان القاسمي يزور والي منطقة وادي الحلو

سلطان القاسمي يزور والي منطقة وادي الحلو
8 فبراير 2023 14:23

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم، خميس بن سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو.

واطمأن صاحب السمو حاكم الشارقة خلال زيارته لمجلس خميس بن سعيد المزروعي في منطقة وادي الحلو على حالته الصحية بعد عودته من رحلة العلاج في الخارج، متمنياً سموه له دوام الصحة والعافية والبركة في العمر والأهل والذرية.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع والي منطقة وادي الحلو وأبنائه وأعيان المنطقة، مستمعاً سموه لأحوال أهالي المنطقة وأهم احتياجاتهم بما يعزز استقرارهم الأسري وتقوية روابطهم الاجتماعية وتطوير المنطقة بالمزيد من المشروعات التنموية التي تخدم قاطني منطقة وادي الحلو.

وأعرب خميس بن سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو عن شكره وامتنانه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على زيارته ومتابعة حالته الصحية، مثمناً الدعم الكبير الذي يقدمه سموه للمنطقة وأهلها في كافة مجالات البنى التحتية والمرافق والمساكن وغيرها.

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المصدر: وام
وادي الحلو
الشارقة
سلطان القاسمي
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