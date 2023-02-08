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حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في مشروع المباني الجديدة لجامعة كلباء

حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في مشروع المباني الجديدة لجامعة كلباء
8 فبراير 2023 14:01

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، مشروع المباني الجديدة لجامعة كلباء.

واطلع سموه على أعمال الإنشاءات في المباني والمرافق الجديدة التابعة للجامعة وأبرز التحديثات التي تمت، مستمعاً إلى شرح مفصلٍ حول سير العمل ومدى التقدم وأبرز الخدمات التي ستوفرها الجامعة لمنتسبيها من طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الزيارة كل من الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، وعلي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وسليمان بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات، والدكتور علي عبيد الزعابي مدير جامعة الشارقة فرع كلباء، وعدد من المسؤولين ومهندسو المشروع.

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سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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