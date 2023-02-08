جامعة أبوظبي تُعيِّن غسان عواد مديراً لها

أعلنت جامعة أبوظبي تعيين الأستاذ الدكتور غسان عواد مديراً للجامعة، ويواصل الدكتور عواد مسيرة جامعة أبوظبي في التميز الأكاديمي والبحثي على مستوى الدولة والمنطقة والعالم ويعزز من ريادتها في التصنيفات الأكاديمية العالمية كمؤسسة وطنية مرموقة تأخذ بأرقى الممارسات العلمية والتطبيقية في التدريس والبحث العلمي واستشراف المستقبل.
ورحب الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي بتعيين الدكتور عواد خلال هذه المرحلة من مسيرة التميز لجامعة أبوظبي والتي تواكب انطلاقة الجامعة مع العام العشرين من مسيرتها كجامعة وطنية تعلي القيم وتعزز الهوية وترسخ الانتماء وتصنع الغد عبر طرحها لتخصصات وبرامج أكاديمية تزيد عن 50 برنامجاً في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، واستقطابها لأكثر من 7500 طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية بفروعها المنتشرة في أبوظبي والعين ودبي والظفرة.
وأكد د. بن حرمل على أن جامعة أبوظبي لديها استراتيجية أكاديمية متطورة للفترة المقبلة تواكب من خلالها متطلبات الخمسين المقبلة التي حددتها قيادتنا الرشيدة للانطلاق بالتنمية الوطنية إلى أفاق عالمية مرتكزة على البحوث العلمية التي تستشرف المستقبل وتعزز من الأداء لمسيرة التنمية والاقتصاد الوطني ومواكبته لما يشهده العالم من تطور علمي وتقني متسارع.
وقال د. بن حرمل: إننا نعتز بالجهود التي قدمها الدكتور وقار أحمد مدير الجامعة السابق والذي واكب خلال فترة توليه لإدارة الجامعة لتطور مسيرتها وتميزها في مؤشرات التصنيف العالمي وتحقيقها لعدد من الإنجازات الأكاديمية البارزة التي رسخت من خلالها سمعتها كمؤسسة وطنية رائدة، واليوم وفي جامعة أبوظبي سنواصل مسيرة التميز والريادة للجامعة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه أعرب الدكتور غسان عواد عن اعتزازه بالانضمام لجامعة أبوظبي مشيراً إلى أن جامعة أبوظبي نجحت خلال فترة وجيزة في أن تتصدر مؤشرات التنافسية الدولية عبر منصات الاعتماد الأكاديمي للتصنيفات الجامعية العالمية، وهو ما جعلها واحدة من أفضل الجامعات نمواً وتميزاً بالنظر إلى مسيرتها التي انطلقت في العام 2003 قائلاً: "سأسعى للعمل باستمرار لمواصلة صعود الجامعة وتميزها في هذه المؤشرات الدولية".
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور غسان عواد يمتلك خبرات أكاديمية تمتد لأكثر من ربع قرن عمل خلالها في العديد من الجامعات البريطانية المرموقة وسجل إسهامات بارزة عبر تقلده مناصب قيادية عليا في هذه الجامعات وغيرها على مستوى الوطن العربي، حيث عمل رئيساً لمعهد تشارترد للبناء، وتمت دعوته لتقديم أكثر من 50 كلمة رئيسية ومحاضرة، وعرض أبحاثه في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتناولت بحوثه ودراساته محاور علمية عديدة منها: 93 ورقة بحثية محكمة في مجلات عالمية، و 131 ورقة بحثية في مؤتمرات محكمة، و 38 ورقة بحثية داخلية وتقارير فنية، ونشر 7 فصول كتب، ونشر 4 كتب، كما تم اختياره كأحد أفضل 10 قادة أكاديميين مؤثرين في التعليم التنفيذي في الشرق الأوسط من قبل مجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست.