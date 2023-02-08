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الإمارات

قرقاش: نرحب باجتماع وزيري خارجية البحرين وقطر الشقيقتين

أنور قرقاش
8 فبراير 2023 10:16

رحب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، باجتماع وزيري خارجية البحرين وقطر الشقيقتين واتفاقهما على وضع الآليات والإجراءات لتحقيق رؤية قمة العلا.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بتويتر:" نرحب باجتماع وزيري خارجية البحرين وقطر الشقيقتين واتفاقهما على وضع الآليات والإجراءات لتحقيق رؤية قمة العلا، تحديات الاستقرار والازدهار في العقود القادمة أساسها التنسيق والتعاون والعمل الجماعي، وحلقات التضامن الخليجي والعربي والتعاون الإقليمي ضمان للمنطقة وشعوبها".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قرقاش
أنور قرقاش
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