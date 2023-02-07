حاكم الشارقة يبحث التعاون بين جامعتي خورفكان وإكستر البريطانية

الشارقة (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، صباح أمس الثلاثاء، التعاون مع وفد جامعة إكستر البريطانية، وذلك في مكتب سموه بجامعة خورفكان.

وثمّن سموه التعاون العلمي بين جامعتي خورفكان وإكستر البريطانية في العديد من المجالات الأكاديمية في التخصصات الهندسية والبحرية، ما يسهم في الارتقاء بمستويات الدراسة والتبادل العلمي بين الجامعتين.

وناقش اللقاء عدداً من المقترحات المستقبلية للتعاون بين الجامعتين، في العديد من البرامج الدراسية ومراكز البحوث العلمية التي ستسهم في إثراء وتطوير قدرات ومستويات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.

وعقب اللقاء، اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة ووفد جامعة إكستر البريطانية، على مخططات التوسعة الجديدة لمباني ومرافق جامعة خورفكان، وما تضمه من مبانٍ متنوعة ومتخصصة.

واستمع سموه إلى ما تضمه التوسعات الجديدة والتي تشمل مرافق خاصة بالقاعات الدراسية وسكن الأساتذة والطلبة، ومراكز بحثية، وعدداً من الملحقات الأخرى التي تأتي ضمن إطار تطوير مباني الجامعة، كما تعرّف سموه، خلال العرض، على أهم مميزات المرافق ومواصفاتها الفنية التي ستنعكس على كامل العمليات التدريسية بالجامعة.

كما زار صاحب السمو حاكم الشارقة ووفد جامعة إكستر، عقب نهاية الاجتماع، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بخورفكان، حيث عُزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى طلبة الأكاديمية عرضاً خاصاً ترحيبياً. واستمع سموه ووفد جامعة إكستر إلى شرح حول ما تضمه الأكاديمية من مرافق وإمكانيات تخدم الطلبة خلال فترة دراستهم، وتساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة، إضافة إلى خطط التوسع المستقبلية التي ستخدم الدفعات المقبلة من طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري.

نصائح وتوجيهات

كان صاحب السمو حاكم الشارقة قد التقى، صباح أمس، أعضاء الهيئة الإدارية للجامعة. وتناول سموه، في حديثه، العديد من الموضوعات، في إطار عمل الوحدات الإدارية المتنوعة في الجامعة، مشيداً بالجهود التي تبذلها طواقم العمل كافة بالجامعة من الموظفين القدامى والجدد. وقدم سموه عدداً من النصائح والتوجيهات والإرشادات للعاملين بالجامعة، بضرورة الاهتمام بالتطوير الشخصي، وزيادة المعارف، وبذل الجهود لتوفير بيئة عمل متعاونة، ما يجعل الجامعة مجتمعاً متميزاً يمكّن الأستاذ والإداري والطالب من التميز والتفوق.

وحثّ سموه أعضاء الهيئة الإدارية على التعاون والتكافل والترابط الاجتماعي، لكونهم أسرة واحدة تعمل وفق الخطط المدروسة لتطوير تجربة الجامعة وإثرائها، وجعلها منارة للعلم والمعرفة في المنطقة، ونموذجاً للعمل المهني المتطور.

ووجّه سموه الشكر والتقدير لأعضاء الهيئة الإدارية بجامعة خورفكان، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.