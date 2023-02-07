ولي عهد الفجيرة يؤكد أهمية نشر مبادئ الولاء والانتماء للوطن

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية المبادرات الوطنية التي تعزز القيم المجتمعية، وتسهم في نشر مبادئ الولاء والانتماء للوطن، مشيراً إلى دور الخدمة الوطنية في تمكين أبناء الإمارات وصقل مهاراتهم الفردية والمهنية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، والوفد المرافق لهما.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتبنّي المشروعات الوطنية ودعمها بالموارد والإمكانيات كافة لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها، وتحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات في تنشئة أجيال تتنافس على المعرفة، وتسهم في استشراف المستقبل.

وجرى خلال اللقاء تبادل الحديث حول مبادرة «هامة» التي تم إطلاقها بالشراكة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واستعراض أهدافها التي تعزز مهارات المرأة الإماراتية، وتمكين مجندات الخدمة الوطنية عبر المهارات الفكرية والمعارف اللازمة، ليسهمن بفاعلية في رحلة بناء الوطن وتطويره. وتهدف مبادرة «هامة» لتزويد مجندات الخدمة الوطنية بالمهارات وضمان جاهزيتهن للمستقبل، وتمكينهن بالأدوات اللازمة لتطوير مسارهن العملي، عبر برنامج بناء مهارات مستقبلية متخصص على مدى 7 أشهر، وينفذ بالشراكة مع أفضل الخبرات الوطنية.

وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، باهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهذا البرنامج، ودعم سموه اللامحدود للمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعنصر النسائي، مؤكداً دعم القوات المسلحة ووزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الكامل لأي مبادرات حكومية من شأنها تمكين المرأة الإماراتية، والارتقاء بمستواها العلمي والثقافي والمجتمعي.

من جانبها، أكدت معالي عهود الرومي، أن مبادرة «هامة» تحظى برعاية واهتمام قيادة دولة الإمارات، ومتابعتها الدائمة لتطوراتها ومسار عملها، مشيرة إلى أن ذلك يعكس تركيز القيادة على الاستثمار في المواهب الإماراتية لكونها الثروة المستقبلية الحقيقية التي تعتمد عليها دولة الإمارات. حضر اللقاء، محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسالم الزحمي، مستشار مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.