«تنفيذي الشارقة» يطلع على «استمرارية الأعمال»

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

بحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول الأعمال، والاطلاع على سير العمل في مختلف دوائر وهيئات إمارة الشارقة، ومتابعة إنجاز المشروعات التنموية المتنوعة في كافة المدن والمناطق. وناقش المجلس تقرير مخرجات لجنة استمرارية الأعمال في إمارة الشارقة، وتضمن التقرير أهداف اللجنة المحلية على مستوى الإمارة، وهي التعاون بين الجهات الحكومية لتأسيس وتطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال، وبناء القدرات والإمكانيات المحلية، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية، ودعم منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الجهات الحكومية.

كما تضمن التقرير مخرجات برنامج إدارة استمرارية الأعمال في الجهات الحكومية الذي يهدف إلى تشكيل فرق عمل متخصصة لإدارة استمرارية الأعمال في الجهات المحلية، وتأهيل الكوادر الوظيفية في فرق العمل بالجهات، من خلال إشراكهم ببرامج تدريبية متخصصة، ومتابعة وتقييم مدى جاهزية الجهات لإدارة استمرارية الأعمال، حسب مواصفات المعيار الوطني.

وثمن المجلس المستوى الكبير الذي وصلت إليه منظومة استمرارية الأعمال في الإمارة، مؤكداً ضرورة المواصلة في تطوير فرق العمل للجهات الحكومية، وضمها ضمن برنامج إدارة استمرارية العمل.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة مطار الشارقة الدولي لعام 2022 م، المتضمن الإنجازات المحققة خلال العام المنصرم على مستوى العديد من المجالات، مثل أعداد المسافرين وحركة الطائرات وإجمالي حجم الشحن الجوي.

وثمن المجلس جهود هيئة مطار الشارقة الدولي في التطوير المستمر لكافة خدمات وأنظمة المطار، والعمل على توفير أفضل تجربة للمسافرين.