«الصحة العالمية»: جسر جوي من دبي لمساعدة المتضررين من الزلزال

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أنها تعتزم تسيير 3 طائرات مساعدات طبية إلى كل من وسوريا وتركيا، انطلاقاً من مركزها اللوجستي بدبي، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي.

وقالت الدكتورة نيفين عطا الله، مدير العمليات اللوجستية في منظمة الصحة العالمية بدبي، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: «فور وقوع الزلزال في كل من سوريا وتركيا، بدأنا في المنظمة العمل على تقديم المساعدات الطبية للمتضررين، وقررنا الانطلاق من مكتبنا في دبي كأحد أهم المواقع لتقديم المساعدات المطلوبة».

وأشارت إلى تسيير المنظمة 3 طائرات إغاثة طبية «مبدئياً»، منها طائرتان إلى سوريا وطائرة إلى تركيا، ومن المرجح أن تنطلق اليوم الأربعاء، طائرتان، واحدة لسوريا والأخرى لتركيا، فيما يتم تسيير الطائرة الثانية إلى سوريا يوم غدٍ الخميس، على أن يكون ذلك مرتبطاً بالترتيبات في سوريا.

وذكرت أنه تم أمس «الثلاثاء» القيام بالعمليات اللوجستية اللازمة لإعداد وتجهيز المواد الطبية وتحميلها في الشاحنات، تمهيداً لنقلها إلى مطارات دبي، ومن ثم المغادرة إلى سوريا وتركيا، حيث سيتم شحن 43 طن مساعدات طبية بالطائرة الأولى المتجهة إلى سوريا و45 طناً للطائرة المتجهة إلى تركيا.

وأفادت بأن الطائرة الثانية التي يتم إعدادها للتوجه إلى سوريا، يوجد «مبدئياً» 20 طناً من المستلزمات الطبية جاهزة للشحن، وربما تتم زيادة هذه الكمية أو الاشتراك مع إحدى المنظمات الإغاثية الأخرى لاستكمال شحنة الطائرة.

وأوضحت الدكتورة نيفين عطا الله أن الطائرات الثلاث المزمع تسييرها، تحتوي على المستلزمات الطبية الضرورية في حالات الطوارئ والكوارث الطبية والأزمات، ومن أبرز هذه المواد معدات العمليات الجراحية والمحاليل الطبية وحاملات المصابين والخيام التي تتحول إلى عيادات ميدانية، وبواقع 10 خيام أو عيادات ميدانية، كل خيمة مساحتها 45 متراً مربعاً.

ولفتت إلى أنه جارٍ التنسيق مع فرق العمل الميدانية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في البلدين بالتعاون مع السلطات المختصة، لتحديد المواد الطبية «الميدانية» التي تعتمد على الرصد الفعلي للاحتياجات العاجلة المطلوبة.

توفير الاحتياجات

وقالت الدكتورة نيفين عطا الله: «بناء على الاحتياجات على الواقع التي سترد من الميدان في المواقع المتأثرة بالزلزال في البلدين، سيتم العمل على توفير هذه الاحتياجات، وهو ما يعني أن منظمة الصحة العالمية سوف ترسل المزيد من طائرات المساعدات الطبية أيضاً خلال الفترة المقبلة».

وأكدت أن الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا وتوابعه، يُعد الأسوأ في المنطقة منذ فترة طويلة، ولذلك خلف الكثير من الاحتياجات الطبية والإغاثية، التي تحتاج إلى تضافر الجهود من المؤسسات والجهات الإنسانية الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والإنسانية بالبلدين.

تعزيز الاستجابة السريعة للأزمات وتنفيذ برامج التنمية

قالت مدير العمليات اللوجستية في منظمة الصحة العالمية بدبي: «تتميّز المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بموقع استراتيجي في دبي التي تُعتبر همزة وصل بين أفريقيا وأوروبا وآسيا ممّا يسمح بالوصول، في غضون 8 ساعات، إلى ثلثي سكان العالم الذين يعيشون في مناطق معرضة للخطر في آسيا أو أفريقيا»، مشيرة إلى أن المنظمات والمؤسسات الموجودة في المدينة العلمية للخدمات الإنسانية بدبي، أصبحت تشكل مع بعضها البعض قوة عظمى في العمل الإنساني وأصبحنا عنصراً أساسياً في منظومة الاستجابة الإنسانية العالمية.

ونوهت بدور المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، في تسهيل عمل أعضائها وتعزيز الاستجابة السريعة للأزمات وتنفيذ برامج التنمية بهدف التخفيف من معاناة المحتاجين والمعوزين وضحايا الحروب والكوارث الطبيعية في مختلف بقاع الأرض من دون أي تمييز.

وقالت الدكتورة نيفين عطا الله: «يرتكز عمل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، على دعم العمل الإنساني الدولي من خلال أعضاء المدينة، ويكمن جوهر رسالة المدينة في سعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيّما الهدف السابع عشر، باعتبار المدينة تشكّل منبراً لبناء الشراكات والابتكار وتبادل المعرفة».

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية استفادت من مركزها اللوجستي بدبي كمركز لمختلف وسائل النقل والخدمات اللوجستية والخدمات ذات القيمة المضافة، حيث تقدّم المدينة نهجاً مبتكراً لدعم الاستجابة الإنسانيّة، من خلال مرافقها ومستودعاتها وشبكة علاقاتها الوثيقة مع الشركاء في القطاع الخاصّ والمجتمع المحليّ والحكومة.