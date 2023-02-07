«الهلال الأحمر الإماراتي» تدعو للانضمام إلى حملة «جسور الخير»

أبوظبي (وام)

دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع، للانضمام إلى حملة «جسور الخير» والمساعدة في تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية.

وتأتي الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في سوريا وتركيا، وستبدأ الحملة بتعبئة المساعدات الأولية يوم السبت 11 فبراير 2023 في تمام الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في أبوظبي، ومركز دبي للمعارض، في مدينة «إكسبو دبي».

وستستمر عملية جمع التبرعات النقدية والعينية ولمدة أسبوعين اعتباراً من يوم 12 فبراير وبشكل مباشر من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية المشاركة في المبادرة.

وتحث حملة «جسور الخير» التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات جميع أطياف المجتمع في الدولة للتضامن مع الأسر السورية والتركية المتضررة، ودعم هذه المبادرة التطوعية في ظل هذه الظروف الصعبة لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية.

كما أتاحت «الهيئة» الفرصة للراغبين في التطوع والمشاركة في الحملة من خلال التسجيل عبر موقع volunteers.ae.