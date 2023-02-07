الأربعاء 8 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الهلال الأحمر الإماراتي» تدعو للانضمام إلى حملة «جسور الخير»

«الهلال الأحمر الإماراتي» تدعو للانضمام إلى حملة «جسور الخير»
8 فبراير 2023 01:43

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
زلزال تركيا وسوريا.. المساعدات الدولية وعروض الإغاثة
ناجون من زلزال تركيا يروون معاناتهم

 دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع، للانضمام إلى حملة «جسور الخير» والمساعدة في تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية.
وتأتي الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في سوريا وتركيا، وستبدأ الحملة بتعبئة المساعدات الأولية يوم السبت 11 فبراير 2023 في تمام الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، في كل من مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في أبوظبي، ومركز دبي للمعارض، في مدينة «إكسبو دبي».
وستستمر عملية جمع التبرعات النقدية والعينية ولمدة أسبوعين اعتباراً من يوم 12 فبراير وبشكل مباشر من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية المشاركة في المبادرة.
وتحث حملة «جسور الخير» التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات جميع أطياف المجتمع في الدولة للتضامن مع الأسر السورية والتركية المتضررة، ودعم هذه المبادرة التطوعية في ظل هذه الظروف الصعبة لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية.
كما أتاحت «الهيئة» الفرصة للراغبين في التطوع والمشاركة في الحملة من خلال التسجيل عبر موقع volunteers.ae.

الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
سوريا
تركيا
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
أرشيفية
عربي ودولي
إخماد حريق في مصفاة نفط روسية
اليوم 15:50
بلجيكا تختار«الشاب تيديسكو» مدرباً لمنتخب غارق في الشكوك
الرياضي
بلجيكا تختار«الشاب تيديسكو» مدرباً لمنتخب غارق في الشكوك
اليوم 15:39
من موقع الزلزال
عربي ودولي
زلزال تركيا وسوريا.. المساعدات الدولية وعروض الإغاثة
اليوم 15:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©