«مدني رأس الخيمة» يسيطر على حريق بمركز تجاري دون إصابات
السيطرة على حريق بمركز تجاري في رأس الخيمة
8 فبراير 2023 00:35
رأس الخيمة (الاتحاد) سيطرت فرقتا إطفاء من الدفاع المدني في رأس الخيمة على حريق اندلع بعد ظهر أمس في وحدة تكييف مركزي تقع على سطح أحد المراكز التجارية في قلب مدينة النخيل دون أن ينجم عن ذلك أي إصابات. ولفت العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة إلى استقبال غرفة العمليات عند الساعة الثانية و45 دقيقة من بعد ظهر أمس بلاغاً عن نشوب حريق في مركز «راك مول» التجاري، ليتم على الفور توجيه فرقة إطفاء من مركز الإدارة وصلت لموقع الحادث في غضون 4 دقائق فقط، فيما تم إرسال فرقة مساندة ثانية من مركز الدفاع المدني في الدقداقة. وأضاف: إن رجال الإطفاء باشروا فور وصولهم في إخلاء المركز التجاري من 550 موظفاً ومتسوقاً كانوا فيه، وتبين أن النيران تشتعل في وحدة التكييف المركزي أعلى سقف مبنى المركز التجاري، مشيراً إلى أن الإطفائيين بدؤوا عملية إخماد الحريق، ونجحوا في السيطرة خلال 25 دقيقة فقط، لتبدأ بعدها عملية التبريد التي تواصلت على مدار 3 ساعات كاملة قبل أن يتم تسليم الحادث لجهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة لإجراء اللازم. وأشاد العميد الزعابي بالجهود الجبارة التي بذلها رجال الإطفاء في التعامل مع هذا الحادث بحرفية عالية حالت دون تطور الحريق أو تسجيل أي خسائر في الأرواح والحد من الخسائر المادية الناتجة عنه.