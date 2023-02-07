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«الوطني الاتحادي» يعزي الشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال

«الوطني الاتحادي» يعزي الشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال
8 فبراير 2023 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

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بعث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقيتي تعزية ومواساة إلى معالي حموده صباغ، رئيس مجلس الشعب بالجمهورية العربية السورية، وإلى معالي مصطفى شنطوب، رئيس المجلس الوطني الكبير بالجمهورية التركية، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، مخلفاً خسائر بشرية ومادية.
وتقدم معاليه بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، لأعضاء مجلس الشعب في الجمهورية السورية والجمهورية التركية، وإلى شعبي البلدين، بخالص التعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.
وقال معاليه إزاء هذا المُصاب الجلل، نعبر عن صادق المواساة لأهالي وأسر الضحايا، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
سوريا
تركيا
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