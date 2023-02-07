الأربعاء 8 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سلطان بن طحنون: «الفارس الشهم 2» تأكيد إماراتي بمدّ يد العون للجميع

سلطان بن طحنون: «الفارس الشهم 2» تأكيد إماراتي بمدّ يد العون للجميع
8 فبراير 2023 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
زلزال تركيا وسوريا.. المساعدات الدولية وعروض الإغاثة
ناجون من زلزال تركيا يروون معاناتهم

 أشاد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة فخر الوطن، بأبطال خط الدفاع الأول من أطباء ومسعفين ورجال إنقاذ وفنيين والذين لبّوا نداء الإخوة الإنسانية لنجدة ضحايا الزلازل المُدمّرة التي ضربت سوريا وتركيا، يوم أمس الأول، وأحدثت دماراً هائلاً، وآلاف القتلى والجرحى، وإغاثة المُحتاجين والمُتضرّرين.
وثمّن معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تسابق الزمن ببدء عملية «الفارس الشهم 2» للوقوف إلى جانب الأشقاء في سوريا وتركيا، وتوفير المُساعدات الإنسانية والطبية لتخفيف مُعاناة الضحايا وأفراد المجتمع في الدولتين الشقيقتين.
وأكّد معاليه أن مكتب فخر الوطن يواصل رسالته الإنسانية على الدوام داخل وخارج دولة الإمارات لمُساندة أبطال الخطوط الأمامية، تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم جميع العاملين في الخطوط الأمامية، واستعدادهم الدائم للتصدّي لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات كافة، وتقدير جهودهم الاستثنائية الداعمة لتوجّهات القيادة الرشيدة في مدّ يد العون والمساعدة للجميع دون استثناء.

تركيا
سلطان بن طحنون
سوريا
عملية الفارس الشهم 2
الإمارات
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
أرشيفية
عربي ودولي
إخماد حريق في مصفاة نفط روسية
اليوم 15:50
بلجيكا تختار«الشاب تيديسكو» مدرباً لمنتخب غارق في الشكوك
الرياضي
بلجيكا تختار«الشاب تيديسكو» مدرباً لمنتخب غارق في الشكوك
اليوم 15:39
من موقع الزلزال
عربي ودولي
زلزال تركيا وسوريا.. المساعدات الدولية وعروض الإغاثة
اليوم 15:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©