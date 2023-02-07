سلطان بن طحنون: «الفارس الشهم 2» تأكيد إماراتي بمدّ يد العون للجميع

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة فخر الوطن، بأبطال خط الدفاع الأول من أطباء ومسعفين ورجال إنقاذ وفنيين والذين لبّوا نداء الإخوة الإنسانية لنجدة ضحايا الزلازل المُدمّرة التي ضربت سوريا وتركيا، يوم أمس الأول، وأحدثت دماراً هائلاً، وآلاف القتلى والجرحى، وإغاثة المُحتاجين والمُتضرّرين.

وثمّن معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تسابق الزمن ببدء عملية «الفارس الشهم 2» للوقوف إلى جانب الأشقاء في سوريا وتركيا، وتوفير المُساعدات الإنسانية والطبية لتخفيف مُعاناة الضحايا وأفراد المجتمع في الدولتين الشقيقتين.

وأكّد معاليه أن مكتب فخر الوطن يواصل رسالته الإنسانية على الدوام داخل وخارج دولة الإمارات لمُساندة أبطال الخطوط الأمامية، تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم جميع العاملين في الخطوط الأمامية، واستعدادهم الدائم للتصدّي لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات كافة، وتقدير جهودهم الاستثنائية الداعمة لتوجّهات القيادة الرشيدة في مدّ يد العون والمساعدة للجميع دون استثناء.