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خليفة بن طحنون يستقبل وزير الدفاع الإيطالي في واحة الكرامة

خليفة بن طحنون يستقبل وزير الدفاع الإيطالي في واحة الكرامة
8 فبراير 2023 01:43

أبوظبي (وام)

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس، في واحة الكرامة، معالي جويدو كروسيتو، وزير الدفاع الإيطالي، خلال زيارته للدولة.
ولدى وصول معاليه إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر رمزاً للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

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وتجول في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً إلى شرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتُعبِّر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة. وفي ختام الجولة، قام وزير الدفاع الإيطالي بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات.

يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، وحماية مكتسباته ومنجزاته.

 

خليفة بن طحنون
الإمارات
إيطاليا
واحة الكرامة
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