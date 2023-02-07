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«التنمية الأسرية» تنفذ عدداً من الورش لتفعيل دور المرأة القيادي

تعزيز مفهوم التوازن في الحياة العملية والأسرية (من المصدر)
8 فبراير 2023 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

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تنفذ مؤسسة التنمية الأسرية العديد من الورش والدورات التي تنمي المشاركة الفاعلة للمرأة في المجتمع، وتعزز دورها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، في إطار حرص المؤسسة على تفعيل دور المرأة القيادي، وتعزيز مهاراتها الريادية. 
وتعمل مؤسسة التنمية الأسرية من خلال خدمة التميز في ريادة الأعمال، على تمكين المرأة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في المجتمع، والتعرف على مهارات التسويق الحديثة التي تساهم في دعم رائدات الأعمال، واكتساب مهارات تساهم في تطوير المنتج بطرق إبداعية، بالإضافة إلى التأهيل والتمكين المتوازن للمرأة، لتمارس دورها الريادي في الأسرة والمجتمع.
كما تضمنت خدمات المؤسسة، خلال يناير الماضي، عدداً من الورش الخاصة في إدارة الأعمال والتخطيط المالي السليم منها: كيف تبدأ مشروعك؟ امتلك مهارات ريادة الأعمال، وخريطة الإدارة المالية الذكية، والذكاء المالي وإدارة الدخل الشهري، بالإضافة إلى كيف تختار مشروعك؟.
كما تسعى مؤسسة التنمية الأسرية من خلال تفعيل برامج المرأة أيضاً إلى تعزيز مفهوم التوازن في الحياة العملية والأسرية، وتمكين المرأة من التخطيط للحياة السليمة، والعمل على قيادتها ذاتياً، ورفع قدرات المرأة لتحديد أولويات العمل والأسرة، بالإضافة إلى صقل مهارات المرأة لتعزيز التمكين الأسري، حيث تستمر الفعاليات والورش والدورات الخاصة بالمرأة خلال العام 2023.

مؤسسة التنمية الأسرية
الإمارات
المرأة
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