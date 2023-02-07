زراعة جهاز جديد لتنظيم قلب مريض مواطن

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، نجاحها في زرع نوع جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب الخالية من الأسلاك لمريض إماراتي. واستُخدمت في هذه الحالة أحدث التقنيات التي اعتمدتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية مؤخراً خلال العام 2022.

اُختيرت التقنية الحديثة بعناية كونها تناسب حالة المريض الذي عانى من بطء في معدل ضربات القلب كان يهدد حياته. وتحدّث الدكتور ماريو نجيم، استشاري أمراض القلب وأخصائي الفيزيولوجيا الكهربائية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، عن سبب اختيار هذا النوع من منظم ضربات القلب الخالي من الأسلاك لهذه الحالة قائلاً: «حالة المريض والمشاكل الصحية العديدة التي كان يعاني منها استدعت استخدام هذا الجهاز الخالي من الأسلاك، بحيث كان استخدام أي جهاز تقليدي آخر لتنظيم ضربات القلب سيعرضه لمضاعفات خطيرة».

ويصحح هذا النظام الإيقاع البطيء لقلب المريض، أو بطء القلب، من خلال توليد نبضات كهربائية تحفز القلب على النبض بمعدل طبيعي.