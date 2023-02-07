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«المعاشات» تشارك في اجتماع لأجهــزة التقاعد المدني الخليجية

«المعاشات» تشارك في اجتماع لأجهــزة التقاعد المدني الخليجية
8 فبراير 2023 01:43

الكويت (وام)

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يشارك وفد من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في دولة الكويت والذي يختتم اليوم 8 فبراير الجاري.
ويضم الوفد المشارك محمد الخياط، المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا الرقمية، ومحمد صقر الحمادي، مدير إدارة عمليات المعاشات، وعارف عبدالله، رئيس قسم شؤون جهات العمل، ونسرين الهوز، خبير تقنية المعلومات بالهيئة. وتتضمن أهم بنود الاجتماع، مناقشة سبع مبادرات، من أهمها الربط الإلكتروني بين أجهزة التقاعد بدول الخليج، ومبادرة التدريب والتأهيل والتي تنطلق دورتها المقبلة في الفترة من 12 إلى 16 فبراير الجاري في المملكة العربية السعودية، ومبادرة تطوير آليات التحصيل. كما يناقش الاجتماع دراسة المقارنات المعيارية التي نفذتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت، والتي ستتم مشاركتها في شكلها النهائي مع الدول الأعضاء بعد الاستماع لملاحظاتهم حولها، ثم تعميمها على الدول الأعضاء بصورتها النهائية خلال النصف الأول من العام 2023. ويختتم الاجتماع بلقاء تعريفي لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في دولة الكويت يقام اليوم الأربعاء، ويتم خلاله تسليط الضوء على أهم القضايا ذات الصلة بنظام مد الحماية، كما يتم استقبال جهات العمل لمناقشة أهم التحديات التي تواجههم على مستوى التسجيل والاشتراك عن الخليجيين العاملين في هذا النظام.

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
الكويت
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