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الإمارات

180 ألف درهم لدعم «خبز السبيل»

سيف الفلاسي وعلي المطوع خلال التوقيع (من المصدر)
8 فبراير 2023 01:43

دبي (الاتحاد)

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أبرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، اتفاقية تعاون مع شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، للمساهمة في تفعيل دور أصحاب الأعمال في مجالات العمل الخيري، ودعم مبادرة خبز السبيل. وقع على الاتفاقية، علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وبحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين، وذلك في مقر المجموعة. وبموجب الاتفاق، تشارك مجموعة إينوك بدعم مبادرة «خبز السبيل»، وتخصص مبلغاً قدره 180 ألف درهم للمساهمة في شراء الجهاز الآلي للخبز، فضلاً عن المشاركة في الترويج للمبادرة عبر منافذ بيع مجموعة إينوك. ومنح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة مجموعة إينوك «علامة دبي للوقف» التي يمنحها المركز للمؤسسات الحكومية والخاصة، صاحبة المبادرات والإسهامات المجتمعية المستدامة، المبنية على مفهوم «الوقف المبتكر»، تقديراً للمبادرات الإنسانية والمجتمعية في مجالات العمل الخيري المبتكر.

مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
دبي
شركة بترول الإمارات الوطنية
إينوك
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