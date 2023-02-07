مبادرات مشتركة لتطوير القدرات الدبلوماسية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الدراسات السياسية بباريس (ساينس بو)، الجامعة البحثية الدولية المرموقة في فرنسا، وذلك بهدف إطلاق مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في بناء وتطوير القدرات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وفرنسا، إضافةً إلى برنامج التبادل الطلابي المخصص لطلبة الأكاديمية. ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل كلا الجانبين على بناء القدرات وتبادل المعلومات والمعارف في مجالات الشؤون الدبلوماسية، وقوة التأثير، والجغرافيا السياسية، والحوكمة بين البلدين.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، بين كل من نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية، وماتياس فيشيرات، مدير معهد الدراسات السياسية بباريس، كما حضر المراسم عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وستتيح هذه المذكرة بين الأكاديمية والمعهد إمكانية تطوير وتقديم برامج لبناء القدرات في دولة الإمارات وفرنسا مخصصة لتعزيز القدرات الدبلوماسية وإثراء المعرفة لقادة القطاع العام والمديرين العاملين في القطاع الخاص والمستشارين وممثلي المجتمع المدني في دولة الإمارات.

كما ستهدف جهود التعاون المشتركة إلى إطلاق برنامج التبادل الطلابي المخصص لطلبة الأكاديمية والذي سيعمل على تقديم دورات تدريبية في مجالات الاقتصاد والمجتمع، والعلوم الإنسانية السياسية، والسياسات والحكومة، حيث ستسهم في تعزيز فهم الطلبة للعلوم الإنسانية والاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، ستتاح الفرصة أمام الطلبة للمشاركة في مشاريع تعاونية تركز على مفهوم الذكاء الجماعي، مما يمكنهم من تطوير مهاراتهم العملية في مختلف المجالات الدبلوماسية.

وتشمل الاتفاقية استضافة للمحاضرات والزيارات في دولة الإمارات لطلبة معهد العلوم السياسية بباريس، وفي معهد العالم العربي في فرنسا لطلبة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. ويعد معهد العالم العربي في فرنسا مؤسسة ثقافية مشهورة تلعب دوراً مهماً في تعزيز التفاهم بين الثقافات وتقوية الروابط بين المنطقة العربية والعالم.

وقال نيكولاي ملادينوف: «ستتيح الشراكة بين المؤسستين أبواباً من الفرص أمام الدبلوماسيين الشباب في دولة الإمارات للتعلم وتطوير مهاراتهم على يد مجموعة من أفضل الخبرات الدولية، وكذلك الانطلاق نحو المشاركة في المشهد الدبلوماسي العالمي. يمتلك معهد الدراسات السياسية بباريس إمكانيات وخبرات متميزة تجعل منه شريكاً مميزاً للأكاديمية. أتطلع إلى توسيع شراكاتنا لتشمل مجالات دبلوماسية التغير المناخي والقانون الدولي والعمل الإنساني وجميع المجالات ذات الصلة».

رؤية

قال ماتياس فيشيرات: «لمذكرة التفاهم هذه دلالة هامة تمثل التزامنا ورؤيتنا المشتركة لمستقبل دبلوماسي منفتح قائم على أسس التعاون وبناء الشراكات، بما يعزز مفاهيم الدبلوماسية والحوكمة والجغرافيا السياسية في عالم سريع التغير. وتمثل شراكاتنا مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية فرصة لمشاركة الخبرات وتعزيز التبادل الثقافي وإظهار قوة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وفرنسا».

