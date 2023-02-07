تعاون بحثي بين «تريندز» و«سياحة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، اتفاقية تعاون بحثي معرفي مشترك تسعى إلى نشر المعرفة والإسهام في تمكين الشباب وتأهيله للمشاركة في صنع المستقبل ومواجهة تحدياته. وذلك في إطار عالمية رؤيتهما وسعيهما المتواصل إلى نشر المعرفة وتعزيز البحث العلمي. وقع الاتفاقية من جانب مركز تريندز الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقعها من جانب الدائرة سعيد علي الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية، وذلك في مقر الدائرة في أبوظبي، بحضور مسؤولين من الجانبين وباحثين شباب. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، ونشر المعرفة برؤية عالمية مستنيرة، وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال نتاج بحثي رصين وهادف، إضافة إلى تعاونهما في مجالات التدريب والاستشارات، بما يسهم في طرح الحلول الناجعة للتعامل مع التحديات والتصدي لها.