تفاهم بين مركز محمد بن راشد للفضاء و«دانز»

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) ومركز محمد بن راشد للفضاء، مذكرة تفاهم لاستكشاف ودراسة عوامل تمكين تكنولوجيا الأقمار الصناعية في أعقاب إصدار المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) الإطار الخاص بترقية نظام الطيران المعني بتحديث وتعزيز البنية التحتية للاتصالات والملاحة والمراقبة في الفضاء الجوي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن «مذكرة التفاهم هذه تؤكد على مكانة الإمارات بوصفها دولة رائدة تقود التقدم في مجالات إدارة الطيران والحركة الجوية، وتساهم على المدى الطويل في تحقيق الرؤية المتمثلة في جعل دبي مطار العالم. إن تزايد دور دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، كمركز طيران عالمي دائم التطور يربط بين الشرق والغرب، إنما هو انعكاس حقيقي لطموحاتنا في مجال السفر الجوي والمشاركة في رسم مستقبله».

وأضاف سموه:«أنا واثق بأن هذه المذكرة تمثل خطوة حاسمة أخرى لتحسين البنية التحتية للطيران لدينا والمساهمة في رفع المعايير العالمية المعتمدة من قبلنا، وتعزيز كفاءتنا التكنولوجية ومرونتنا في مجال إدارة الحركة الجوية. لقد خلقت الحكومة استراتيجية واضحة المعالم والعديد من المشاريع التي يتم وسيتم تنفيذها عبر كامل سلسلة القيمة المضافة التي يوفرها قطاع الطيران لاقتصادنا الوطني». حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وحمد عبيد المنصوري رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث قام كل من محمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والمدير التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وسالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء بالتوقيع على الاتفاقية.

كما حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم كل من إبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية وعدد من المسؤولين التنفيذيين من المؤسسة والمركز.

تطوير القدرات الوطنية

قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، في معرض تعليقه على الشراكة: «هناك إمكانات هائلة للتطبيقات الفضائية المبتكرة، وسنبقى ملتزمين بتحويل قطاع الفضاء وتطوير القدرات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أثبتنا أن تكنولوجيا وأبحاث الفضاء يمكن أن تولّد مجموعة واسعة من الفوائد الاقتصادية، وأن تدفع عجلة النمو في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الطيران. ونأمل من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه مع دانز، أن نتمكن من زيادة المساهمة وتسريع التقدم على صعيد قدرات إدارة الطيران والحركة الجوية، وذلك من خلال الاستفادة من عمليات الأقمار الصناعية لدينا من حيث التكنولوجيا والمعرفة في الوقت الحقيقي».