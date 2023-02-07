وفد أوزبكي يتعرف على تجربة تمكين رأس المال البشري بالإمارات

دبي (وام)

تعرف وفد رسمي من وكالة تطوير الخدمة المدنية التابعة لرئيس جمهورية أوزباكستان، على التجربة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تنمية وتطوير وتمكين رأسمالها البشري الحكومي، والوقوف على أحدث الأنظمة الذكية والإلكترونية التي توظفها حكومة الإمارات في إدارة مواردها البشرية، والارتقاء بتجارب متعامليها.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حيث عقد الجانبان في دبي جلسة تبادل معرفي حول أفضل ممارسات الموارد البشرية الحكومية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات، وجمهورية أوزباكستان، ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي يترجم رؤية الحكومة بأهمية تأسيس نموذج عالمي للشراكات والتعاون العالمي، الهادف لتبادل الخبرات، ومشاركة قصص النجاح.

وأكدت ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة بالإنابة، أن هذه الزيارة تعكس حرص واهتمام الوفود الدولية بالتعرف على التجربة الثرية والفريدة من نوعها لحكومة دولة الإمارات في مجال تمكين القوى العاملة في الحكومة الاتحادية، وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة، بحيث تكون حاضنة وجاذبة لأصحاب المواهب والكفاءات والمهارات.

وأشارت إلى أن الوفد الأوزبكي تعرف على أبرز الإنجازات التي حققتها حكومة دولة الإمارات في مجال تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتطوير وتطبيق منظومة إلكترونية ذكية متكاملة لإدارة رأس المال البشري.

واستعرضت الهيئة الآلية المطبقة في الحكومة الاتحادية لقياس مستوى تطور ونضج كفاءة إدارات الموارد البشرية وممارساتها، وذلك وفق مؤشرات ونماذج عالمية معدةٍ لهذا الغرض، تم تطويرها بما يتناسب وطبيعة عمل الجهات الاتحادية. كما تم خلال اللقاء، استعراض أبرز ملامح نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وأهدافه، التي يتم إسقاطها إلكترونياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».