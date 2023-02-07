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اختيار رئيس «استشاري طب أسنان الشارقة»

اختيار رئيس «استشاري طب أسنان الشارقة»
8 فبراير 2023 01:42

الشارقة (وام) 

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عقدت كلية طب الأسنان بجامعة الشارقة، اجتماع مجلسها الاستشاري الأول، تم خلاله اختيار رئيس للمجلس، ومناقشة آلية عمله خلال العام الأكاديمي الحالي.
حضر الاجتماع كل من الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، والدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية، عميد كلية الطب، والدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور أحمد محمد حمدان، عميد كلية طب الأسنان.
 بدأ الاجتماع بكلمة مدير الجامعة، رحب في مستهلها بالحضور نيابة عن سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، وتحدث فيه عن تفرد المجمع الطبي الخاص بجامعة الشارقة في المنطقة من حيث الكليات والمرافق المتميزة والحديثة، وجودة العملية التعليمية، وسمعة خريجي جامعة الشارقة في مجال تقديم الرعاية الصحية، كما تحدث عن عدد البرامج المتنوعة التي تطرحها الجامعة، إضافة إلى عدد الطلبة والخريجين، وتقدمها في التصنيفات العالمية سنوياً.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد محمد حمدان أهمية الشراكات المجتمعية والصناعية مع الجامعة، موضحاً أنها تعطي الجامعة نظرة مهنية على البرامج التي تطرحها لتتوافق مع متطلبات أسواق العمل، وقدم عرضاً عن الكلية أوضح من خلاله رؤية ورسالة الكلية وأهدافها المستقبلية، وتناول عدداً من البيانات عن المجموعات البحثية والنشاط البحثي للكلية، والخدمات التي تقدمها مستشفى الأسنان الجامعي والعيادة المتنقلة لأفراد المجتمع.

طب الأسنان
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