توقيع شراكتين مع «ميرسر» و«باين آند كومباني»

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات شراكتين معرفيتين، مع «ميرسر»، الشركة الاستشارية العالمية المتخصصة في مجال الارتقاء بالصحة والثروة والوظائف، وشركة باين آند كومباني، الشركة الاستشارية العالمية التي تستهدف مساعدة صنّاع التغيير الطموحين في العالم على تشكيل ملامح المستقبل.

وتأتي الشراكتان بهدف إطلاق سلسلة تقارير ودراسات تساعد صناع القرار على التعرف إلى أحدث التوجهات والفرص الجديدة، وذلك ضمن جهود مؤسسة القمة العالمية للحكومات لتعزيز التعاون وتوسيع دائرة الشراكات الهادفة لتبادل المعرفة والأفكار المبتكرة، التي تدعم الجهود الحكومية لاستشراف المستقبل وتعزيز الجاهزية له، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة حياة المجتمعات.

وقع الاتفاقية معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ورينيه مكجوان رئيس شركة ميرسر في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وﺳﺎمر بحصلي، رئيس ممارسة القطاع العام في الشرق الأوسط لشركة باين آند كومباني.

وتنص الاتفاقية على عمل الشركتين على تطوير محتوى إقليمي وعالمي، علمي ومعرفي يرصد أحدث اتجاهات الفكر القيادي المستقبلي الذي سيشكل معالم الجيل الجديد من الحكومات، عبر بحوث علمية تبرز التوجهات العالمية والمتغيرات المستقبلية.

تقرير

تعتزم مؤسسة القمة العالمية للحكومات إطلاق 20 تقريراً العام الجاري، تتماشى مواضيعها مع المحاور الست للقمة والتي تشمل مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولوية الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، ومحور تصميم واستدامة المدن العالمية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أهمية عقد شراكات مع مختلف مراكز الأبحاث العلمية العالمية بهدف نشر المعرفة والخبرة وتوظيف أدوات استشراف المستقبل، بما يسهم في مساعدة الحكومات على توقع الفرص ومواجهة تحديات المستقبل واستحداث حلول مبتكرة لها عبر خطط تستند على دراسات وتحليل بيانات تساعد متخذي القرار على رسم خطط مستقبلية تساهم في تحقيق تنمية مستدامة تشمل شتى المجالات الحيوية.