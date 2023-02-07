الأربعاء 8 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

منتدى مستقبل التعليم يبحث آليات تطوير القطاع

منتدى مستقبل التعليم يبحث آليات تطوير القطاع
8 فبراير 2023 01:42

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يستقبل سفراء الإمارات وممثلي بعثاتها في الخارج المشاركين في الملتقى الـ 17 لوزارة الخارجية
أرشد العلوي يعوض توريه في قائمة «الصقور»

 تنظم وزارة التربية والتعليم الدورة الأولى من منتدى مستقبل التعليم تحت شعار: «استشراف مستقبل التعليم» وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، والتي تعقد في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الحالي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل». 
وأشار معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، إلى الدور الحيوي الذي تؤديه القمة العالمية للحكومات في بناء مستقبل أفضل للدول والمجتمعات من خلال توفير منصة عالمية التأثير تجمع نخبة من القادة والمسؤولين والخبراء والمتخصصين بهدف التباحث وتبادل الخبرات والتجارب واستشراف سبل تطوير شتى مجالات العمل الحكومي. 
ونوه معاليه بأن تحديد أولوية التعليم والوظائف لدى الحكومات باعتباره أحد المحاور الرئيسية الستة لدورة هذا العام من القمة ما هو إلا دليل على أهمية التركيز على القطاع التعليمي باعتباره المحرك الأساسي لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً، والتأكيد على ريادة دولة الإمارات في استشراف مستقبل التعليم وصناعته.
وقال معالي الدكتور أحمد الفلاسي: «تعمل وزارة التربية والتعليم وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة تعليمية رائدة ومبتكرة تبنى على أحدث الممارسات العالمية المعتمدة لتأهيل وتخريج أجيال من القادة القادرين على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة، مما يسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية في مجال التعليم».
وأضاف: «يأتي إطلاق منتدى مستقبل التعليم خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات ليرسخ ريادة الوزارة في القطاع التعليمي عبر استضافته نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار لبحث مستقبل القطاع وآليات تطويره والارتقاء بمخرجاته». 
ويناقش منتدى مستقبل التعليم ثلاثة موضوعات رئيسية ضمن العملية التعليمية هي تطوير منظومة التعليم، والقوى العاملة وأهمية الاستثمار في تطوير كفاءات تعليمية قادرة على تخريج أجيال المستقبل، والتكنولوجيا باعتبارها أداة رئيسية لتطوير نظام تعليمي يتجاوز المفهوم التقليدي ويبني على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.
وسيشهد المنتدى تنظيم ست جلسات نقاشية: الأولى بعنوان: «مستقبل التعليم العالي والتعلم مدى الحياة» ويستشرف النقاش سبل تطوير نظام تعليمي يبني المهارات التي يحتاجها سوق العمل في المستقبل وكيفية تسخير التكنولوجيا والابتكار لتكون محور التعلم في مختلف مراحل الحياة. ويشارك في النقاش معالي عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب، وأنانت أجاروال الرئيس التنفيذي لشركة «Edx»، وجيف ماجيونكالدا الرئيس التنفيذي لشركة «كورسيرا»، ومانويل نونيز عميد جامعة «IE»، وسيباستيان ثرون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Udacity».

وزارة التربية والتعليم
الإمارات
القمة العالمية للحكومات
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
أرشيفية
عربي ودولي
إخماد حريق في مصفاة نفط روسية
اليوم 15:50
بلجيكا تختار«الشاب تيديسكو» مدرباً لمنتخب غارق في الشكوك
الرياضي
بلجيكا تختار«الشاب تيديسكو» مدرباً لمنتخب غارق في الشكوك
اليوم 15:39
من موقع الزلزال
عربي ودولي
زلزال تركيا وسوريا.. المساعدات الدولية وعروض الإغاثة
اليوم 15:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©