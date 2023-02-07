منتدى مستقبل التعليم يبحث آليات تطوير القطاع

دبي (وام)

تنظم وزارة التربية والتعليم الدورة الأولى من منتدى مستقبل التعليم تحت شعار: «استشراف مستقبل التعليم» وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، والتي تعقد في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الحالي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وأشار معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، إلى الدور الحيوي الذي تؤديه القمة العالمية للحكومات في بناء مستقبل أفضل للدول والمجتمعات من خلال توفير منصة عالمية التأثير تجمع نخبة من القادة والمسؤولين والخبراء والمتخصصين بهدف التباحث وتبادل الخبرات والتجارب واستشراف سبل تطوير شتى مجالات العمل الحكومي.

ونوه معاليه بأن تحديد أولوية التعليم والوظائف لدى الحكومات باعتباره أحد المحاور الرئيسية الستة لدورة هذا العام من القمة ما هو إلا دليل على أهمية التركيز على القطاع التعليمي باعتباره المحرك الأساسي لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً، والتأكيد على ريادة دولة الإمارات في استشراف مستقبل التعليم وصناعته.

وقال معالي الدكتور أحمد الفلاسي: «تعمل وزارة التربية والتعليم وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة تعليمية رائدة ومبتكرة تبنى على أحدث الممارسات العالمية المعتمدة لتأهيل وتخريج أجيال من القادة القادرين على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة، مما يسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية في مجال التعليم».

وأضاف: «يأتي إطلاق منتدى مستقبل التعليم خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات ليرسخ ريادة الوزارة في القطاع التعليمي عبر استضافته نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار لبحث مستقبل القطاع وآليات تطويره والارتقاء بمخرجاته».

ويناقش منتدى مستقبل التعليم ثلاثة موضوعات رئيسية ضمن العملية التعليمية هي تطوير منظومة التعليم، والقوى العاملة وأهمية الاستثمار في تطوير كفاءات تعليمية قادرة على تخريج أجيال المستقبل، والتكنولوجيا باعتبارها أداة رئيسية لتطوير نظام تعليمي يتجاوز المفهوم التقليدي ويبني على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.

وسيشهد المنتدى تنظيم ست جلسات نقاشية: الأولى بعنوان: «مستقبل التعليم العالي والتعلم مدى الحياة» ويستشرف النقاش سبل تطوير نظام تعليمي يبني المهارات التي يحتاجها سوق العمل في المستقبل وكيفية تسخير التكنولوجيا والابتكار لتكون محور التعلم في مختلف مراحل الحياة. ويشارك في النقاش معالي عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب، وأنانت أجاروال الرئيس التنفيذي لشركة «Edx»، وجيف ماجيونكالدا الرئيس التنفيذي لشركة «كورسيرا»، ومانويل نونيز عميد جامعة «IE»، وسيباستيان ثرون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Udacity».