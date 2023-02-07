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انعقاد الدورة الثانية للبرنامج الوطني للمتحدث الرسمي للطوارئ والأزمات

مشاركون في الدورة الثانية للبرنامج (وام)
8 فبراير 2023 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدورة الثانية للبرنامج الوطني للمتحدث الرسمي في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك بالتنسيق مع أكاديمية «سكاي نيوز عربية»، شارك بها ممثلو قطاعات مختلفة من مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ويهدف البرنامج الوطني للمتحدث الرسمي إلى رفع الجاهزية الاتصالية أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، من خلال تمكين المتحدثين الرسمين في كافة قطاعات الدولة المختصة بالتعامل مع الأزمات والطوارئ، كذلك مواكبة التغيرات في الساحات الإعلامية وضرورة الإلمام بالممارسات والأدوات الإعلامية والمهارات المعنية بالإلقاء والنقاشية لدى المتحدثين الرسميين. بالإضافة إلى التأكيد على نهج الشفافية والنزاهة لدى الدولة من خلال تعزيز سمعة المتحدثين الرسميين وصقل مهاراتهم في هذا المجال. ورفع مستوى الثقافة والإدراك بالمخاطر لدى المتحدثين الرسمين والدراية بالمفاهيم الخاصة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
ركزت الدورات التدريبية على أساسيات الصحافة والإعلام، ومهارات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مهارات لغة الجسد والإلقاء التلفزيوني والإذاعي لتعزيز الظهور الإعلامي أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، كما تم تقديم الدورات التدريبية من قبل مجموعة من المدربين الإعلاميين المتخصصين في شتى مجالات الإعلام الحديث وصناع المحتوى الإلكتروني والمنتجين والمخرجين.
وقال عبيد راشد الحصان الشامسي نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: «إن البرنامج الوطني للمتحدث الرسمي يسعى إلى رفع الجاهزية الاتصالية في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإن دور الهيئة في البرنامج هو دعم كافة الشركاء لترسيخ مفاهيم إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعزيز ثقافتها من خلال دعم ممثليها من المتحدثين الرسميين، وصقل مهاراتهم وقدراتهم لتعزيز سمعة الدولة بكل كفاءة واحترافية أثناء الظروف الاستثنائية».

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
سكاي نيوز عربية
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