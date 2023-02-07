وفد سعودي يطلع على تجربة «بيئة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت هيئة البيئة في أبوظبي وفداً من وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمملكة العربية السعودية برئاسة المهندس علي بن سعيد الغامدي، الرئيس التنفيذي - المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، للتعرف من كثب على تجربة «الهيئة» في مجال مراقبة جودة التربة، والاستفادة من خبراتها في استخدام أحدث التقنيات في تقييم مستويات المعادن الثقيلة في التربة.

التقى الوفد، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي وعدداً من خبراء «الهيئة» بقطاع الجودة البيئية، حيث تعرفوا على المشاريع التي تقوم بها «الهيئة» واستراتيجيتها في تنفيذ البرامج والمشاريع لحماية البيئة، مع التركيز بشكل خاص على برامج ومسوحات جودة التربة التي نفذتها «الهيئة» خلال الفترة 2009-2022.

كما اطلع الوفد على تجربة «الهيئة» في إنشاء المركز الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا لحفظ عينات التربة، وتوفير معلومات حيوية حول التغيرات في جودة التربة مع مرور الزمن، وذلك بعد عمل مقارنات معيارية مع أفضل مراكز حفظ عينات التربة على مستوى العالم. وقالت الدكتورة شيخة الظاهري: «منذ إنشائها أدركت هيئة البيئة في أبوظبي أهمية حماية موارد الأراضي والتربة، ووضعتها ضمن أولويات استراتيجيتها لضمان اتباع مناهيج مستدامة ومتكاملة لحماية الأراضي والتربة، حيث بدأت الجهود لحماية التربة في عام 2009 الذي تم خلاله إجراء مسح علمي شامل لتحديد أنسب الاستخدامات للأنواع المختلفة من الأراضي، وتوفير المعلومات المتكاملة عنها لصناع القرار ومخططي المشاريع وجميع المعنيين باستخدام الأراضي».

وأشارت إلى حرص «الهيئة» على الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة في المراقبة البيئية، مثل الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، والطائرات من دون طيار لتحسين دقة وكفاءة مراقبة التربة وإدارتها، مما سهل عمليات التفتيش الميدانية وجعلها أكثر فاعلية، ومن أهمها مشروع مراقبة جودة التربة باستخدام طائرات دون طيّار وتقنيات الذكاء الاصطناعي الذي سيساهم في تمهيد الطريق لثروة من البحوث المتخصصة لتعزيز منهجيات مراقبة جودة التربة وحلول إعادة تأهيلها، ويوفر قاعدة لبحوث إضافية يمكنها استغلال بيانات الاستشعار عن بعد وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي تطوير الأدوات اللازمة لحماية البيئة من الفضاء.