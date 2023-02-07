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حملة توعية لملاك العزب والمزارع في أبوظبي

مفتش البلدية يسلم أحد عمال العزب منشوراً توعوياً (من المصدر)
8 فبراير 2023 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الوثبة وبالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» حملة توعية لأصحاب العزب والمزارع، استهدفت رفع مستوى وعيهم بخصوص المحافظة على المظهر العام، والنظافة العامة، وحماية البيئة في هذه المرافق ومحيطها، وحثهم على الالتزام بالقوانين التي تنظم عملية تشغيل هذه العزب والمزارع. وتأتي هذه الحملة ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز التعاون مع أصحاب العزب والمزارع من أجل حماية البيئة، والتأكد من التزامهم بالاشتراطات الواجبة بخصوص استخدامات المزارع والعزب وعدم استخدامها بشكل يخالف القانون، مما يضعهم تحت المساءلة القانونية. وتندرج هذه الحملات ضمن أولوية: (إمارة تتميز بمظهرها العام ومرافق وبنى تحتية رائدة تعزز نمط الحياة)، وتستهدف الحملة تحفيز الرقابة الفعالة على المظهر العام والصحة العامة ومعالجة النفايات بطرق مستدامة. وقد حرصت الفرق المتخصصة التي قامت بزيارات ميدانية لعدد من المزارع والعزب على توعية ملاكها ومشغليها بشأن الإجراءات والتصاريح الخاصة بالعزب والتأكيد عليهم بعدم رمي المخلفات بشكل عشوائي في الصحراء، وضرورة التخلص من النفايات بطرق سليمة وصديقة للبيئة، ونقل المخلفات إلى المكبات المخصصة لهذا الغرض.

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