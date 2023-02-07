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«شرطة أبوظبي» تُكرم الشركاء ومتميزي أمن المجتمع

الحضور خلال الفعالية (من المصدر)
8 فبراير 2023 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت شرطة أبوظبي شركاءها الاستراتيجيين بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمتعاملين والجهات الداعمة وموظفي قطاع أمن المجتمع المتميزين، ضمن ملتقى الشركاء الاستراتيجيين والذي عقد في مهرجان الظفرة.
وألقى العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع كلمة في الملتقى، مؤكداً أهمية الشراكات الاستراتيجية، والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات العملية.
وأشاد بمنظومة «كلنا شرطة» ودعم القيادة الشرطية للمبادرة، التي حققت العديد من النجاحات بالتركيز على أحدث الأساليب، ومواكبة مستجدات العمل الشرطي التطويري لتبقى أبوظبي بقائمة أفضل المدن أمناً وأماناً عالمياً.
وثمن جهود الموظفين وحثهم على الارتقاء بمستوى العمل خلال هذا العام، لافتاً إلى أن ركائز العمل الناجح تستند إلى العطاء والإبداع والتميز في أداء المهام وترسيخ ثقافة التميز، بهدف التطوير والتحسين المستمر للارتقاء بالأداء في تحقيق الأهداف المنتظرة. وتضمن الحفل فقرات مختلفة لطلبة المدارس، وفي الختام تم تكريم الموظفين والشركاء المتميزين وأعضاء منظومة كلنا شرطة.

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شرطة أبوظبي تزور أطفالاً مرضى في «توام»
زار وفد من شرطة أبوظبي، وحدة أورام السرطان بمستشفى توام في مدينة العين، واطمأن على صحة أطفال مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج ويقاومون المرض في بيئة صحية سليمة، ووزع الهدايا عليهم لإدخال البهجة في نفوسهم، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمرضى السرطان، والذي يصادف الرابع من فبراير سنوياً. وأشاد الدكتور سلطان الكرم، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع العين في شركة أبوظبي للخدمات الصحية، بمبادرة شرطة أبوظبي الإنسانية، وتعاونها المستمر ودورها الريادي في تعزيز الأمن، وتقديم الدعم الإنساني والمجتمعي لأفراد المجتمع. وأوضح أن مثل هذه الزيارات تبث في نفوس الأطفال السعادة، وتشعرهم بوجود من يهتم بهم، ويقف إلى جانبهم، والتحدث معهم لمنحهم القوة والشجاعة لتخطي هذه المرحلة.

شرطة أبوظبي
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