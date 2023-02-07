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شراكة بين «شرطة دبي» و«رعاية النساء والأطفال»

عبد الله المري خلال اللقاء (من المصدر)
8 فبراير 2023 01:41

دبي (الاتحاد)

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زار معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك، والاطلاع على خدمات ومرافق المؤسسة، بما يدعم الجهود الإنسانية والمجتمعية بين الجانبين.
وكان في استقبال معالي القائد العام لشرطة دبي، أحمد درويش المهيري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
 ورحب المهيري، بمعالي القائد العام لشرطة دبي، والوفد المرافق، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، والتي تعتبر شريكاً استراتيجياً ومحورياً في القضايا المجتمعية، لافتاً إلى أن شرطة دبي من الجهات الرائدة في مجال العمل المجتمعي والجهود الإنسانية، وأن التعاون المشترك يقود إلى مخرجات تحقق الأهداف والطموحات التي تواكب توجهات الدولة واستراتيجيتها الشمولية في مجال العمل الإنساني النبيل.  وأشاد المري، بمستوى الخدمات والمرافق في المؤسسة، وحرصها على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في خدمة الفئات المستهدفة، مؤكداً دورهم الحيوي في تقديم الدعم النفسي والمعنوي للضحايا من النساء والأطفال.

شرطة دبي
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
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