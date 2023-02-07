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66 دورة متخصصة في «تدريب شرطة رأس الخيمة»

جانب من الدورات المقدمة (من المصدر)
8 فبراير 2023 01:41

رأس الخيمة (الاتحاد)

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عقد مركز تدريب شرطة رأس الخيمة، خلال العام الماضي 2022، في إطار السياسة التدريبية والتطويرية التي تنتهجها وزارة الداخلية لتنمية قدرات ومهارات منتسبيها، والتي تحرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على توفير أشكال الدعم كافة لها، 66 دورة تدريبية متنوعة استفاد منها 1284. وأشار العقيد الدكتور ناصر محمد البكر، مدير مركز التدريب في شرطة رأس الخيمة، إلى أن المركز، عقد خلال العام الماضي عدداً من الدورات التدريبية، من أبرزها دورة التأهيل للضباط التي استمرت لمدة 4 أشهر كاملة، ودورات الاستجابة الفورية.
وذكر أن المركز نظم خلال العام الماضي، 18 ورشة، منها ورش تثقيفية وأخرى خاصة بمبادرة شاركني معرفتي، بلغ عدد المشاركين فيها 1129 منتسباً ومنتسبة من مرتبات الشرطة، لافتاً إلى أن العام الماضي سجل ارتفاعاً بنسبة 20% في عدد الدورات المعقودة مقارنة بعام 2021.

 

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
وزارة الداخلية
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