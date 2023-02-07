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شرطة دبي تعقد لقاءً مفتوحاً في منطقة حتا اليوم

شرطة دبي تعقد لقاءً مفتوحاً في منطقة حتا اليوم
8 فبراير 2023 01:41

دبي (الاتحاد)

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برعاية وحضور معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعديه وكبار ضباط شرطة دبي، تعقد القيادة العامة لشرطة دبي اليوم الأربعاء، لقاء مفتوحاً في منطقة حتا، للإجابة عن أسئلة المواطنين والمقيمين في المنطقة، وذلك في قاعة أفراح حتا، الساعة العاشرة صباحاً.
وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن «اللقاء المفتوح» يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تنظيم اللقاءات المفتوحة في مختلف مناطق إمارة دبي، بهدف تعزيز التواصل مع قاطنيها، والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم، والوقوف على التحديات التي تعزز من هدف شرطة دبي في ترسيخ شعور أفراد المجتمع بالأمن والأمان والسعادة.
وأشار الفلاسي إلى أن اللقاء يهدف أيضاً إلى التعريف بجهود شرطة دبي والخدمات الذكية والنوعية المتوافرة عبر منصاتها المُختلفة.

حتا
شرطة دبي
دبي
عبد الله خليفة المري
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