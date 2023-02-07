وصول أولى طائرات الإغاثة الإنسانية الإماراتية لسوريا
وصول أولى طائرات الإغاثة الإنسانية الإماراتية لسوريا
7 فبراير 2023 22:14
إبراهيم سليم (دمشق) وصلت إلى مطار دمشق الدولي، أمس، أولى طائرات الجسر الجوي الإماراتي الموجهة لإغاثة المتضررين من تأثير الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، أول أمس، والتي تتضمن مواد إغاثية وطبية وغذائية وأدوية. ورافقت «الاتحاد»، هبوط أول طائرة في المطار التي كان في استقبالها معالي حسين مخلوف، وزير الإدارة المحلية السوري، وفرق الهلال الأحمر العربي السوري التي تسلمت المساعدات عبر شاحناتها. وثمن حسين مخلوف جهود دولة الإمارات، ومبادراتها الطيبة، متقدماً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي بادر بتقديم الدعم اللازم، ومساعدة السوريين في المناطق المتضررة، وللتخفيف على المهجرين والذين انهارت بيوتهم جراء الزلزال وباتوا بلا مأوى.
ولفت إلى أن عمليات البحث تحت الأنقاض لا تزال جارية رغم ضعف الإمكانيات والمعدات والآلات الحديثة التي تسهم في إنقاذ الأرواح بنسبة عالية، في ظل الوضع الذي تعاني منه سوريا حالياً. وقال: «نعبر عن امتناننا ومحبتنا للشعب الإماراتي على هذه المبادرة الطيبة التي تركت أثراً طيباً منذ اللحظة الأولى للاتصال الهاتفي الذي جرى بين قادة البلدين». ولفت إلى أن سرعة تقديم الإمارات للمساعدات المتنوعة للشعب السوري، يعكس عمق العلاقة بين الشعبين، وأن السوريين يعولون على الروابط الأخوية التي تظهر في وقت الشدائد. وأشار إلى وجود عدد كبير من الوفيات والإصابات نتيجة الزلزال، إذ نحتاج إلى معدات لانتشال أكبر عدد من المصابين وإنقاذ الأرواح، وما تقدمه لنا دولة الإمارات سيخفف من هذه المعاناة.
وقال عبدالحكيم النعيمي، القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى دمشق: «إن عملية الفارس الشهم 2 تعكس عمق العلاقات بين البلدين، كما نتقدم للأسر المتضررة وللشعب السوري، وأهالي الضحايا بخالص العزاء». وأشار إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم المساعدة العاجلة، ووصول أولى الطائرات إلى دمشق لمد يد العون، مبيناً أن هناك طائرات عدة ستصل لاحقاً محملة بمواد الإغاثة ومساعدات طبية وإنسانية، وهناك جدول يتضمن مواعيد وصول المساعدات، حيث تم تسيير قافلة محملة بالمساعدات اللازمة والاحتياجات الضرورية للمتضررين، وذلك بالتنسيق بين الهلال الأحمر الإماراتي والجهات المانحة في الإمارات وإرسالها للمناطق المنكوبة.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القائد الأعلى للقوات المسلحة، كانت «قيادة العمليات المشتركة» في وزارة الدفاع قد أعلنت أمس الأول بدء عملية «الفارس الشهم/ 2» لدعم الأشقاء والأصدقاء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وتأتي هذه المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من آثار الزلزال الذي تعرضت له سوريا وتركيا. وقد أقلعت أول طائرة مساعدات من العاصمة أبوظبي إلى مطار أضنة جنوب تركيا، تقل فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية.