الإمارات تتضامن مع تشيلي وتعزي في ضحايا الحرائق

أبوظبي (وام)

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية تشيلي في ضحايا حرائق الغابات التي تأثرت بها مناطق عدة وتسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة التشيلية وشعبها الصديق ولأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأسفرت حرائق الغابات في وسط تشيلي حيث تستعر موجة حر شديدة، عن مقتل 24 شخصاً وإصابة 1182 آخرين، وفق حصيلة جديدة أصدرتها السلطات الأحد الماضي.

وأفادت السلطات بأنّ النيران التي أجّجتها رياح معتدلة إلى شديدة ودرجات حرارة زادت عن 40 درجة مئوية، أتت على نحو 270 ألف هكتار ودمّرت 1081 منزلاً في 5 أيام.

وقال نائب وزير الداخلية مانويل مونسالف إنّ حصيلة القتلى «ارتفعت إلى 24 قتيلاً بعد وفاة شخص نقل إلى المستشفى في أنغول»، الواقعة في منطقة لا أراوكانيا، وأعلنت الحكومة حالة الكوارث في مناطق عدّة في وسط البلاد.

وتوجه الرئيس جابرييل بوريك إلى مدينة كونثبثيون الواقعة على بعد 510 كيلومترات جنوب سانتياغو، حيث تفقد المناطق المنكوبة.

وسجلت درجات الحرارة انخفاضاً صباح الأحد ما ساعد 5300 عنصر إطفاء يكافحون الحرائق.

وبحسب الهيئة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة لها، تمّ تسجيل 283 حريقاً نشِطاً، بما في ذلك 71 حريقاً خارج نطاق السيطرة.