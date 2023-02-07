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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
7 فبراير 2023 19:26

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً. حركتها: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند الساعة 03:51 والجزر الأول عند الساعة 08:23 والجزر الثاني عند الساعة 21:15.

في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط يصبح مضطربا صباحاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:04 والمد الثاني عند الساعة 23:56 والجزر الأول عند الساعة 17:22 والجزر الثاني عند الساعة 06:08.

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المصدر: وام
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