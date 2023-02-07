الأربعاء 8 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم الشارقة يلتقي أعضاء الهيئة الإدارية بجامعة خورفكان

حاكم الشارقة
7 فبراير 2023 14:50

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، صباح اليوم بأعضاء الهيئة الإدارية للجامعة.

وتناول سموه في حديثه العديد من الموضوعات في إطار عمل الوحدات الإدارية المتنوعة في الجامعة، مشيداً بالجهود التي تبذلها كافة طواقم العمل بالجامعة من الموظفين القدامى والجدد.

وقدم سموه عدداً من النصائح والتوجيهات والإرشادات للعاملين بالجامعة بضرورة الاهتمام بالتطوير الشخصي وزيادة المعارف، وبذل الجهود لتوفير بيئة عمل متعاونة مما يجعل الجامعة مجتمعاً متميزاً يمكّن الأستاذ والإداري والطالب من التميز والتفوق.

وحثّ سموه ..أعضاء الهيئة الإدارية على التعاون والتكافل والترابط الاجتماعي كونهم أسرة واحدة تعمل وفق الخطط المدروسة لتطوير تجربة الجامعة وإثرائها، وجعلها منارة للعلم والمعرفة في المنطقة ونموذجاً للعمل المهني المتطور.

ووجه سموه الشكر والتقدير لأعضاء الهيئة الإدارية بجامعة خورفكان متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يفتتح مبنى مصنع كلباء للثلج
سلطان القاسمي يزور والي منطقة وادي الحلو
المصدر: وام
خورفكان
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
الاقتصادي
فوائد تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط
6 فبراير 2023
جانب من توقيع الاتفاقية
برجيل القابضة تتعاون مع "إندو IFEM" الفرنسية لإنشاء عيادة متخصصة لجراحات بطانة الرحم المهاجرة طفيفة التوغل للنساء في "برجيل الطبية" بأبوظبي
4 فبراير 2023
بلجيكا تختار«الشاب تيديسكو» مدرباً لمنتخب غارق في الشكوك
الرياضي
بلجيكا تختار«الشاب تيديسكو» مدرباً لمنتخب غارق في الشكوك
اليوم 15:39
من موقع الزلزال
عربي ودولي
زلزال تركيا وسوريا.. المساعدات الدولية وعروض الإغاثة
اليوم 15:37
28 منتخباً في مونديال سلة الكراسي المتحركة بدبي
الرياضي
28 منتخباً في مونديال سلة الكراسي المتحركة بدبي
اليوم 15:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©