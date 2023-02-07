حاكم الشارقة يلتقي أعضاء الهيئة الإدارية بجامعة خورفكان
حاكم الشارقة
7 فبراير 2023 14:50
التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، صباح اليوم بأعضاء الهيئة الإدارية للجامعة.
وتناول سموه في حديثه العديد من الموضوعات في إطار عمل الوحدات الإدارية المتنوعة في الجامعة، مشيداً بالجهود التي تبذلها كافة طواقم العمل بالجامعة من الموظفين القدامى والجدد.
وقدم سموه عدداً من النصائح والتوجيهات والإرشادات للعاملين بالجامعة بضرورة الاهتمام بالتطوير الشخصي وزيادة المعارف، وبذل الجهود لتوفير بيئة عمل متعاونة مما يجعل الجامعة مجتمعاً متميزاً يمكّن الأستاذ والإداري والطالب من التميز والتفوق.
وحثّ سموه ..أعضاء الهيئة الإدارية على التعاون والتكافل والترابط الاجتماعي كونهم أسرة واحدة تعمل وفق الخطط المدروسة لتطوير تجربة الجامعة وإثرائها، وجعلها منارة للعلم والمعرفة في المنطقة ونموذجاً للعمل المهني المتطور.
ووجه سموه الشكر والتقدير لأعضاء الهيئة الإدارية بجامعة خورفكان متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.