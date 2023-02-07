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سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين أحمد عبيد القصير مديراً تنفيذياً لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"

حاكم الشارقة
7 فبراير 2023 14:00

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2023م بشأن تعيين مدير تنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".

ونص المرسوم على أن يُعيّن سعادة أحمد عبيد يوسف القصير، مديراً تنفيذياً لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وذلك اعتباراً من تاريخه.

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