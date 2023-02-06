أنور قرقاش: الإمارات ستبقى العضيد والعون للأشقاء والأصدقاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أن الإمارات ستبقى العضيد والعون للأشقاء والأصدقاء، ولن تتوانى عن تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المتضررين. وقال معاليه عبر «تويتر»: «نقف مع الشعبين السوري والتركي في هذه المحنة جراء الزلزال الذي ضرب البلدين. الإمارات ستبقى العضيد والعون للأشقاء والأصدقاء ولن تتوانى عن تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المتضررين». وتابع معاليه: «موقف الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نهج إنساني راسخ وجزء أصيل من مبادئ الدولة وقيمها».