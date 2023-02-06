حميد النعيمي: زايد جعل العلم والتعليم بوابة التقدم

عجمان (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، حفل تخريج الفوج الأول من «دفعة عام الاستدامة» من خريجي الجامعة الذين تجاوز عددهم 200 خريج من مختلف الكليات، والذي أُقيم أمس بقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الحرم الجامعي.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تهانيه للخريجين وأسرهم بحصادهم المبارك الذي يتوج الجهود التي بذلت على امتداد سنوات من الدراسة الأكاديمية والتحصيل العلمي لتحقيق التميز والتفوق.

وعبر سموه عن خالص شكره وتقديره للجهود الطيبة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة واهتمامها الكبير بالتعليم ودعمها المتواصل له وتهيئة البيئة المناسبة لمؤسسات التعليم العالي لأداء رسالتها والقيام بدورها على الوجه الأكمل. وقال سموه: «في هذا اليوم نستذكر بكثير من التقدير والعرفان والامتنان القيم والمبادئ التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل العلم والتعليم البوابة التي ندخل بها عصر التنمية المستدامة والتقدم الحضاري».

وقد اقترن مسمّى دفعة الخريجين والخريجات بعام الاستدامة، تيمّناً بالمبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في هذا الشأن. وكرم صاحب السمو حاكم عجمان يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، خريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات من خريجي الفوج الأول - دفعة عام الاستدامة. وتابع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي والدكتور كريم الصغير مدير الجامعة، توزيع الشهادات على الخريجين، وتكريم المتفوقين منهم.

درع الجامعة

قدم صاحب السمو حاكم عجمان، بهذه المناسبة، درع الجامعة إلى رزان خليفة المبارك، كما قدم سمو الشيخ عمار بن حميد درعاً مماثلاً لصاحب السمو حاكم عجمان.

وسيُقام حفل تخريج مخصّص لأكثر من 300 خريجة اليوم الثلاثاء في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان.