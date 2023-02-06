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حاكم رأس الخيمة يستقبل القنصل العام للسودان

سعود القاسمي خلال استقباله القنصل العام لجمهورية السودان والوفد المرافق له (وام)
7 فبراير 2023 02:40

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، زاهر عبد الفاضل عجب، القنصل العام لجمهورية السودان في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل العام، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتأصلة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة على مختلف الصعد.
من جانبه، عبر زاهر عبد الفاضل عجب، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات العميقة التي تربط البلدين الشقيقين.

السودان
رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
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