سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح «الشارقة لصون التنوع الحيوي»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أعمال النسخة الثانية والعشرين لمنتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية، أمس، في سفاري الشارقة.

يشارك في المنتدى، الذي يُعقد على مدار أربعة أيام حتى 9 فبراير الجاري، أكثر من 120 خبيراً وباحثاً ومختصاً في عالم البيئة والتنوع الحيوي من مختلف بلدان العالم، وتركز موضوعات النسخة الجديدة على علم الوراثة وحفظها وتطبيقاتها على المستوى الإقليمي.

واستهل حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات، وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، عقبه عرض مرئي جسد أهم الإنجازات والنتائج المحققة من الدورات السابقة للمنتدى، إضافة إلى استعراض التعاون مع المنظمات والاتحادات والجمعيات العالمية الخاصة بحماية الحيوانات.

وألقت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، كلمةً عبرت فيها عن اعتزازها بمسيرة المنتدى التي امتدت لـ 21 عاماً.

ويتضمن منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية على مدار أيامه الأربعة وخلال الفترتين الصباحية والمسائية جلسات ومحاضرات وندوات ونقاشات حول علم الوراثة وما يتعلق به من جوانب الحفظ والتطبيق في السياق الإقليمي، وسيتم إثراؤها باستعراض آراء الممارسين في هذا المجال.