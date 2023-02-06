محمد الشرقي يترأس اجتماع «أمناء العلوم والتقنية» بالفجيرة

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور مؤسسات التعليم العالي في دعم القطاع التعليمي بالدولة، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير جودة العمل الأكاديمي ومواكبة متغيراته لتحقيق أفضل النتائج.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية بالفجيرة، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع عرض الخطط والبرامج الأكاديمية للعام الدراسي 2022-2023، والمبادرات التعليمية المدرجة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ومستوى أداء الطلبة، وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة جهود مجلس الأمناء وأعضاء الهيئة التعليمية في دعم الطلبة وتطوير مهاراتهم عبر البرامج الأكاديمية والمشاريع المبتكرة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسالم الزحمي مستشار مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.