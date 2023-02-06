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انطلاق التمرين العسكري المشترك «تعاون 3» بين الإمارات وسلطنة عُمان

القوات المشاركة في التمرين (وام)
7 فبراير 2023 02:41

أبوظبي (وام)

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انطلق التمرين العسكري المشترك «تعاون 3» الذي يُقام على أرض الدولة بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقوات السلطان المسلحة في سلطنة عُمان، وذلك في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ورفع الجاهزية القتالية للجانبين.
ويأتي التمرين «تعاون 3» - الذي يستمر حتى 16 فبراير الجاري - ضمن التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز الإمكانات العسكرية للمشاركين، كما يؤكد على العلاقة التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتي قامت وفق أسس راسخة لتكريس مفهوم اللحمة والتقارب الخليجي المشترك لاكتساب المزيد من الخبرات الميدانية والقدرة القتالية في إطار التعاون الدفاعي والتنسيق المشترك القائم بين الدولتين. 
ويهدف تمرين «تعاون 3» إلى الاستفادة من الخبرات، وتوحيد المفاهيم في مجال النظريات والتكتيكات العسكرية الحديثة المكتسبة، من خلال التدريبات والدروس النظرية والتطبيقية التي من شأنها تعزيز الإمكانات العسكرية والقدرات الفنية للمشاركين فيها، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الفردية والجماعية، وفقاً للمستجدات الحديثة في التدريبات العسكرية.

التمرين العسكري المشترك
الإمارات
عمان
سلطنة عمان
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