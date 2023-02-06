تفاهم بين «زايد العليا» و«أبوظبي للصحة العامة»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اتفاقية تعاون مشترك مع مركز أبوظبي للصحة العامة، بشأن تزويد المؤسسة للمركز بالبيانات الخاصة بأصحاب الهمم، وبأسماء مزودي الخدمات الصحية الحاليين والذين تتعامل معهم المؤسسة، وكيفية التواصل معهم لتفعيل مقترح مبادرة الخدمات الصحية عن بُعد لأصحاب الهمم.

وقع الاتفاقية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن مركز أبوظبي للصحة العامة، مطر سعيد النعيمي، المدير العام للمركز، وحضر مراسم التوقيع على الاتفاقية التي جرت بمقر مؤسسة زايد العليا، لفيف من قيادات المؤسسة والمركز.

وتهدف الاتفاقية إلى حصر بيانات أصحاب الهمم وأسماء مزودي الخدمات الصحية الذين تتعامل معهم المؤسسة وكيفية التواصل معهم، لكي يتسنى البدء بتفعيل وتطوير منصة الرعاية عن بُعد مع شركاء المركز من دائرة الصحة المسؤولين الأساسيين عن البرنامج، وتفعيل الخدمة الجديدة، وتدريب المزودين والمستفيدين، وتطوير المحتوى التوعوي والتثقيفي والتدريبي، بما يتناسب مع أصحاب الهمم لتوعيتهم عن البرامج والخدمات المتاحة لهم، والتعاون لتنفيذ ورش توعوية وتدريبية لمزودي الخدمة بوجه أكمل مع الشركاء الأساسيين، على أن يتم تطبيق المرحلة التجريبية لمقترح مبادرة الخدمات الصحية عن بُعد مع الشركاء الاستراتيجيين، وما يترتب عنها من نتائج، والدروس المستفادة لتوسيع تطبيق الخدمة على نطاق أوسع في المستقبل.

ورحب عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بإبرام الاتفاقية مع مركز أبوظبي للصحة العامة، الأول من نوعه في المنطقة الذي يهدف إلى وجود نظام للصحة العامة يؤدي إلى الحفاظ على صحة سكان الإمارة، وضمان سلامة العاملين فيها، من خلال تعزيز مفاهيم الصحة العامة والصحة الوقائية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعد استكمالاً لما تقوم به «زايد العليا» من خدمات ضمن منظومة الرعاية والتأهيل المتنوعة التي تقدمها لمنتسبيها، وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية والرؤية المشتركة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وبناء مجتمع صحي مستدام.

وأضاف: «إن مؤسسة زايد العليا تؤكد التزامها بدعم المبادرات التي تخدم مختلف فئات أصحاب الهمم، وإنها تسخر جميع إمكاناتها لتوفير مستقبل أفضل لهم، وتعمل على المضي قدماً لتطوير الخدمات المقدمة في جميع مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي، وبما يتفق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في هذا المجال».

تعزيز الشراكة

قال مطر سعيد النعيمي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «أولت القيادة الرشيدة دعمها واهتمامها بفئة أصحاب الهمم والعناية بها، في مركز أبوظبي للصحة العامة، وبالتعاون مع الجهات الصحية والجهات الأخرى، يتم تعزيز الشراكة للعمل على تحسين الخدمات الصحية المتعلقة بهذه الفئة، وذلك بما يعود بالنفع على المتعاملين والمؤسسات والتحسين الفعال في مستوى سعادة أصحاب الهمم، ونعتز بمساهمتنا في تحسين تقديم خدمات صحية تتناسب مع هذه الفئة، هدفنا بالدرجة الأولى من هذا التعاون هو الربط بين أصحاب الهمم ومزودي الخدمات الصحية، وتزويدهم بالآليات المهمة لضمان حصول أصحاب الهمم على خدمات صحية شاملة عن بُعد».