«الشارقة للعمل التطوعي» تنظم ملتقاها الرابع 15 فبراير

الشارقة (وام)

أعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، استعداداها لتنظيم ملتقاها للعمل التطوعي الرابع لعام 2023، تحت شعار «استدامة التطوع»، وستنطلق فعالياته في 15 فبراير الجاري، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

يهدف الملتقى إلى عرض أفضل الممارسات المعنية باستدامة العمل التطوعي، ودور المؤسسات والجهات والفرق التطوعية والمؤسسات التعليمية في تعزيز هذا النهج، إلى جانب التعرف على الفرص والتحديات التي تواجه عملية استدامة العمل التطوعي مؤسسياً ومجتمعياً.

وأوضحت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي للجائزة، رئيس لجنة التنظيم، أن الملتقى سيتخلله مناقشة ثلاث جلسات يقدمها خبراء من الجهات الحكومية والباحثين من الأكاديميين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجالات الدراسات التطوعية. وأشارت إلى أن الملتقى يعد واحداً من سلسلة الفعاليات التي تنظمها «الجائزة» لغرس وتجسيد ونشر قيم العمل التطوعي على المستوى المجتمعي والمؤسسي، لا سيما أن هذه النسخة تناقش كيفية استدامة العمل التطوعي، وسيشارك في الملتقى التطوعي المؤسسات الحكومية والباحثين، مما يعد الملتقى منصة لتبادل المعرفة والتكامل بين المؤسسات والمجتمع في سبيل تعزيز النهوض بالعمل التطوعي.

وتناقش الجلسة الأولى «دور السياسات في استدامة التطوع» من خلال محورين، حيث يقدم الورقة الأولى ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، يناقش فيها جهود المجلس الوطني الاتحادي ومؤسسة وطني الإمارات، أما الورقة الثانية، فهي مقدمة من قبل وزارة تنمية المجتمع، تعرض فيها جهود الوزارة كجهة حكومية اتحادية ونهجها التطوعي القائم على تعزيز استدامة العمل التطوعي.

أما الجلسة الثانية، وهي بعنوان «دور المؤسسات التعليمية في استدامة التطوع وتنشئة الأبناء على التطوع»، تقدم الورقة الأولى فيها مؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي وتستعرض دورها الاتحادي في تعزيز استدامة العمل التطوعي على مستوى المدارس الحكومية، بينما الورقة الثانية، مقدمة من قبل مجلس الشارقة للتعليم، وتستعرض دروه في تفعيل الجهود التطوعية على مستوى المدارس الخاصة في إمارة الشارقة.

أما الجلسة الثالثة التي تأتي بعنوان «دراسات وبحوث في استدامة التطوع»، تشمل 3 محاور مقدمة من قبل الدكتورة نورة الهوتي، محاضرة بجامعة الشارقة، بعنوان «استخدام الشباب الإماراتي لمواقع التواصل الاجتماعي في المجال التطوعي»، بينما الورقة الثانية، مقدمة من قبل الدكتور علي بركات، محاضر بجامعة الشارقة، بعنوان «ممارسة التربية الوالدية في غرس قيم العمل التطوعي لدى الأطفال في إمارة الشارقة»، أما الورقة الثالثة مقدمة من قبل الدكتورة مريم سليم الجعيدي، وهي باحثة اجتماعية، بعنوان «اتجاهات أفراد المجتمع نحو دور العمل التطوعي في تعزيز الأمن المجتمعي».

ودعت الجائزة أفراد المجتمع كافة والمؤسسات المعنية بالتطوع إلى المشاركة في الملتقى الذي يتم تنظيمه في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، من خلال التسجيل والاطلاع على الأجندة: عبر الرابط:

https://forms.gle/dh2YBFqzpret8d6K8 ويحصل الحضور على شهادة مشاركة.