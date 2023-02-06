نهيان بن مبارك ومغير الخييلي يستعرضان «جدارية الأديان» في إمارة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، يرافقه معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، على هامش القمة العالمية للتسامح والأخوة الإنسانية، جدارية الأديان التي تتضمن سلسلة تاريخية عن دور العبادة لغير المسلمين في الإمارة، والبالغ عددها 23 دار عبادة مرخصة. وتأتي مشاركة دائرة تنمية المجتمع، بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، ومجلس حكماء المسلمين، في هذا الحدث فرصة لإبراز جهود العاصمة أبوظبي وجهةً عالميةً للتسامح والتنوع الديني بين مختلف شرائحها، وتأكيداً على دور ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية التي مثلت إعلاناً مشتركاً يحث على السلام والعيش المشترك بين جميع البشر، واعترافاً بأننا جميعاً أفراد أسرة إنسانية واحدة.

وتتضمن الجدارية تاريخ دور العبادة لغير المسلمين المرخصة في إمارة أبوظبي، والتي قامت دائرة تنمية المجتمع بترخيصها وفق القوانين والنظم المعمول بها.

وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي: «نحتفل بالتزامن مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية مع أبرز القيادات الدينية في العالم، ويمثل هذا التجمع بمثابة احتفاء دولي بالدور الريادي للإمارة في تحقيق الإخاء الإنساني، وفرصة مهمة لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش الإنساني لدى أفراد المجتمع كافة، ويدعو إلى التعقل والحكمة في التعامل بين البشر كافة، لنغرس ثقافة السلم والحوار والتعايش المشترك باختلاف الثقافات والأطياف».

وأضاف معاليه: «تم تأسيس الدائرة، لتكون كياناً حكومياً يسهم في ضمان التزام دور العبادة لغير المسلمين بالشروط والإجراءات والسياسيات الواجب اتباعها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء كافة من الجهات الحكومية، وهو ما سيمكنها من مزاولة أنشطتها التي حددتها لها اللوائح والقوانين، بكل يسر وسلاسة، وبما يحفظ حقوق رعايا الديانات والطوائف كافة، واليوم أصبحت أبوظبي نموذجاً رائداً وحضارياً، في نشر مفاهيم التسامح والتلاحم المجتمعي، حيث إن الدولة تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف الديانات والأعراق والثقافات، في حين يحظى الجميع فيها برعاية واهتمام قيادة وشعب الإمارات، مشكلين ركناً رئيساً في المشهد التنموي الشامل والمستدام الذي تشهده دولتنا في المجالات كافة، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي للدولة».

وأكد معاليه أن قيادتنا الرشيدة كان لها الدور الريادي في نشر قيم السلام والتعايش، لخدمة الإنسانية جمعاء، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تحظى بسجّل مشرّف في نشر مفاهيم التسامح والتعايش الإنساني على مستوى المنطقة والعالم، حتى غدت دولتنا اليوم بمثابة عاصمة عالمية للتسامح.