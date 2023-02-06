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وفد برلمان البحر الأبيض المتوسط يطلع على خدمات «دبي لرعاية النساء والأطفال»

أعضاء الوفد في صورة تذكارية خلال الزيارة (من المصدر)
7 فبراير 2023 02:40

دبي (وام)

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 اطلع وفد من أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط، خلال زيارته أمس مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في دبي، على أبرز الخدمات التي توفرها المؤسسة للفئات المستهدفة من النساء والأطفال، إلى جانب مرافقها.
ضم الوفد الذي كان في استقباله شيخة سعيد المنصوري، مدير عام المؤسسة بالإنابة، كلاً من جوانا ليما، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر المتوسط، ترافقها مريم ماجد بن ثنية، عضو المجلس الوطني الاتحادي، نائبة رئيسة المنتدى، وفاطمة الزهراء عبدي، نائبة رئيسة المنتدى، وسيلين سير، «سكرتارية البرلمان».
استمع الوفد الزائر إلى نبذة عن أبرز الخدمات التي توفرها المؤسسة للفئات المستهدفة، وتعرّف إلى الحملات والمبادرات التي أطلقتها إضافة إلى البرامج التوعوية والتعليمية التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وخطط إعادة تأهيل الضحايا، وتجول في مرافق المؤسسة، واطلع على جاهزيتها واستعداداتها.
وثمنت شيخة سعيد المنصوري هذه الزيارة التي تأتي في إطار سلسلة من الزيارات التي تقوم بها العديد من الجهات الدولية للمؤسسة، بهدف الاطلاع على تجربتها وخدماتها، وتبادل المعلومات والخبرات ونقل التجارب والبرامج الناجحة.

مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
دبي
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